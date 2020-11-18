РИАМО - 18 ноя. В столице сформируется временный снежный покров за грядущую ночь, он может достигнуть 1-3 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В период с 19:00 до 21:00 18 ноября в столице начнется снег, который продолжится до часу ночи 19 ноября. За этот период на город выпадет 1-3 сантиметра снега», — отмечается в материале.

После часа ночи в городе на уровне 1,5 километров температура будет положительной, а у земли – отрицательной, из-за этого образуется гололед.

Ранее жителей мегаполиса синоптики предупредили о ледяном снеге и штормовом ветре.