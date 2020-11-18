РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. За три месяца порядка 900 жителей городского округа Люберцы выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Система физкультурно-спортивного воспитания активно развивается в Люберцах. С 1 июля по 30 сентября 2020 года 900 люберчан смогли испытать свои физические возможности, выполнив нормативы ГТО. Большая часть - это юноши и девушки округа», - говорится в сообщении.

Комплекс ГТО включает в себя 11 возрастных категорий. Нормативы и количество испытаний меняются в зависимости от пола и возраста.

Все вопросы, касающиеся выполнения нормативов ГТО, а также о порядке оформления и получения знаков отличия можно узнать в центре тестирования в Люберцах по адресу: Октябрьский проспект, дом №202, стадион «Торпедо». Можно также позвонить по телефону: 8(495)567-43-74 или уточнить по электронной почте: gtolubertsy@yandex.ru. Руководит центром тестирования Светлана Безрученко.

Вопросы по ГТО можно задать и в министерстве спорта Подмосковья по телефону: 8(498)602-84-56, добавочный 40194, контактное лицо: Андрей Ахапкин.