РИАМО - 18 ноя. В Московском регионе реализованы важные инфраструктурные проекты, которые сделали жизнь граждан лучше, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках форума «Транспортная неделя - 2020».

«В 2011 году было принято важное стратегическое решение нашим президентом, начала работать дирекция, объединили усилия федерального правительства, Москвы и Московской области. За это время мы сделали существенный прорыв. Мы построили порядка 35 путепроводов, вылетные магистрали, Ярославку заканчиваем, и МЦД, и ЦКАД. Все это гиперважные вещи, которые влияют на развитие нашей экономики», - сказал Воробьев.

По его словам, главное, что эти перемены заметили и оценили жители.

«Наш мегаполис каждый год растет. Совершенно очевидно, что без развития инфраструктуры ты будешь иметь проблемы во всем и всегда», - заключил Воробьев.