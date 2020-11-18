РИАМО - 18 ноя. Стоимость авиабилетов в России продолжит снижаться благодаря развитию сегмента лоукостеров, при этом VIP-перелеты могут подорожать, заявил исполняющий обязанности министра транспорта РФ Александр Нерадько в рамках форума «Транспортная неделя — 2020».

«В первую очередь это (снижение стоимости поездок - ред.) относится к авиационным перевозкам. У нас развивается программа лоукостеров. Есть авиакомпания «Победа», которая демонстрирует великолепные показатели — билеты стоят очень дешево», — сказал Нерадько.

Он отметил, что многие авиакомпании снизили стоимость перевозок, в стране есть запрос на создание лоукостеров. При этом VIP-перевозки могут подорожать.

«Стремление обратить внимание на потребности пассажиров присутствуют огромное», — заключил Нерадько.​