РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Жители Люберец могут написать письмо или отправить поздравительную открытку главному новогоднему чародею - Деду Морозу, сообщается в Instagram-аккаунте люберецких парков.

В России в среду официально празднуют день рождения Деда Мороза.

«Дату рождения Деда Мороза придумали в Великом Устюге, в его вотчине. В сентябре 2005 года губернатор Вологодской области обрадовал всех российских ребятишек, рассекретив данные метрик дедушки, и объявил днем его рождения 18 ноября. И теперь в этот день в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. В Великом Устюге находится и сказочное почтовое отделение, принимающее послания от жителей России и не только. А вы написали письмо Деду Морозу?» - говорится в сообщении.

Имя главного чародея впервые прозвучало в 1912 году в стихотворении Марии Пожаровой «Заклинание зимы». А традиционным новогодним персонажем он стал с 1936 года, когда после почти 20-летнего перерыва возобновили проведение новогодних детских утренников.

Точная дата рождения главного волшебника страны до недавнего времени оставалась тайной. Это очень огорчало детей, которые в письмах Деду Морозу часто спрашивали об этом. Предположительно, новогоднему чародею уже больше двух тысяч лет.