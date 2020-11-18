РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска обустроили парковочные карманы более чем на 40 машино-мест на улицах Школьная и Рощинская, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Завершились работы по обустройству парковочных карманов и ремонту тротуара вблизи дома №31/7 на улице Школьная и дома №12 на улице Рощинская. В рамках проведенных работ обустроили парковочные карманы более чем на 40 машиномест, а также капитально отремонтировали тротуар с внешней стороны дома», - говорится в сообщении.

До 19 ноября вывезут строительный мусор и выровняют грунт.