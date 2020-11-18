РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. В городском округе Люберцы вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора ежедневно осуществляют порядка 50 единиц техники, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Данные работы выполняют в плановом режиме.

«Для вывоза твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора с контейнерных площадок городского округа ежедневно задействованы порядка 80 специалистов и 50 единиц техники. Работы производятся при строгом соблюдении всех предписанных норм безопасности», - сказал Ружицкий.

Он призвал жителей делиться с ним своими пожеланиями по вопросам вывоза бытовых отходов.

«Уважаемые люберчане! Если у вас есть вопросы или пожелания по данной теме, отправляйте комментарии на мою личную почту: glava@lubreg.ru», - заключил Ружицкий.