РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Депутат Мособлдумы Павел Максимович выделил средства на покупку газовой плиты нуждающейся семье из Подольска, сообщается в группе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Максимович регулярно проводит личные приемы граждан. Через официальные каналы связи и социальные сети к региональному депутату поступают обращения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждое такое обращение рассматривается в индивидуальном порядке.

«На одном из приемов по телефону к парламентарию обратилась жительница Подольска Ольга Рожкова с просьбой оказать помощь в приобретении и установке новой газовой плиты взамен пришедшей в негодность. Максимович принял решение о выделении материальных средств из депутатского фонда на приобретение газовой плиты. Рожкова поблагодарила депутата и прислала фотографию новой газовой плиты», - говорится в сообщении.

Рожкова является пенсионером, проживает совместно с сыном-инвалидом I группы, которого парализовало после травмы головы. Семья живет на небольшую пенсию матери и пособие по инвалидности сына.