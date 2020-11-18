РИАМО - 18 ноя. Объем пассажирских перевозок в России сократился на 45% за три квартала текущего года, однако благодаря мобилизации отрасль справилась без банкротств и сокращений кадров, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в рамках форума «Транспортная неделя — 2020».

«Год сложный, первое впечатление — это то, как удалось его пройти. За три квартала объем перевозки пассажиров упал на 45%. <…> Это сопоставимо с падением в годы Великой Отечественной войны. <...> Транспортный комплекс мобилизовался. Пока удалось пройти этот отрезок времени без существенных потерь — сокращения занятости и банкротств компаний», — сказал Белоусов.

Он отметил, что самый серьезный удар пандемия нанесла по авиаперевозкам, там падение составило 50%. Кроме того, на 30% сократились пассажирские перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом.

«Ситуация была и остается сложной. Значительную роль сыграла поддержка правительства — это порядка 200 миллиардов рублей», — заключил Белоусов.​

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18 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.