РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Свыше 60 человек сдали кровь в рамках двух Дней донора в клинике в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний «Медси».

16 и 17 ноября в клинической больнице «Медси» в Отрадном состоялся День донора, организованный в рамках сотрудничества с регионального ГБУЗ «Московская областная станция переливания крови».

«За два дня на базе клиники в акции приняли участие 89 человек, из них 66 сдали кровь. Кровь, сданная в ходе Дня донора в «Медси», не только пополнит банк крови Московской области, но и поможет спасти жизнь пациентам иных медицинских учреждений», - говорится в сообщении.

Коммерческий директор АО «Группа компаний «Медси» Алла Канунникова поблагодарила всех участников акции.

«Перед сдачей крови все доноры прошли тестирование на наличие в крови иммуноглобулинов G (IgG). При наличии антител к Covid-19 участников приглашали для сдачи плазмы крови. Переливание плазмы с антителами к Covid-19 – один из потенциально эффективных методов лечения новой коронавирусной инфекции», - отмечается в материале.

Донорская акция была проведена с соблюдением санитарных норм, социальной дистанции.

«Подобные мероприятия всегда были и остаются значимыми. Особенно в период пандемии, когда существует дополнительная потребность в компонентах крови. С «Медси» мы организовали акцию впервые, и очень благодарны за активное участие компании в донорстве», - сказал заведующий отделением заготовки крови в выездных условиях ГБУЗ региона «Московская областная станция переливания крови» Сергей Демин.

В качестве места для проведения Дня донора больница «Медси» в Отрадном была выбрана не случайно. В апреле 2020 года лечебное заведение было перепрофилировано в инфекционный стационар.

«Мы лучше всех понимаем, как одна доза крови может спасти жизнь пациенту. И речь даже не только о пациентах с коронавирусной инфекцией, мы думаем обо всех. Когда мы решили провести эту акцию, врачи первыми вызвались помочь кровью нуждающимся. Доктора проявляют чудеса героического поведения и самоотверженного отношения к собственному делу, к пациентам», - отметила главврач больницы «Медси» в Отрадном Татьяна Шаповаленко.