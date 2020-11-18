РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. В подмосковных Люберцах в среду для жителей проведут онлайн мастер-класс по изготовлению подарка для Деда Мороза, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду, 18 ноября, КДЦ «Союз» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 15:00 начнется мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Подарок Деду Морозу», - говорится в сообщении.

В 19:00 стартует мастер-класс по народной песне «Русское раздолье».

Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/kdc_soyuz.