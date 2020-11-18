РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. За минувшую ночь в городском округе Люберцы обработали порядка 60 километров дорог противогололедными материалами, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Подрядными организациями для обеспечения безопасного проезда проводится обработка автомобильных дорог противогололедными материалами. В городском округе Люберцы этой ночью обработали 60 километров муниципальных дорог от образования наледи», - говорится в сообщении.

В частности, в округе обработали перекрестки, подъезды к остановкам общественного транспорта. Круглосуточно осуществляется мониторинг дорожной обстановки.

Водителей просят не выезжать на летней резине, соблюдать скоростной режим. Пешеходов призывают не забывать про светоотражатели на одежде, носить их в темное время суток.