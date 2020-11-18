РИАМО - 18 ноя. На территории городского округа Балашиха на площади Славы дом 1 открылся ресторан японской кухни, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Открытие нового предприятия на 140 посадочных мест позволило создать более 10 дополнительных рабочих мест для жителей региона», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В меню ресторана представлено более 200 наименований блюд и напитков. Концептуальный бренд–шеф придумывает рецепты на стыке японской и паназиатской кухни.

Также в заведении игровая зона, где можно полазить по лабиринтам на бизиборде, попробовать себя в роли суши-мастера, порисовать мелом на «горе Фудзи», «пожить» в домике у дружелюбного зверька Тануки. При этом дети играют и общаются под присмотром профессиональных аниматоров.

Для удобства посетителей работает услуга на вынос, а также круглосуточная бесконтактная доставка.

Всего в Московской области насчитывается более 6,2 тысячи предприятий общественного питания, а это около 311 тысяч посадочных мест.