РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Предприниматели в подмосковном Красногорске могут бесплатно пройти онлайн-обучение по электро- и пожарной безопасности и охране труда, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Администрация городского округа Красногорск совместно с Красногорской Торгово-промышленной палатой проводят бесплатное обучение в 2020 году.

«В соответствии с муниципальной программой на 2017 – 2021 годы «Развитие малого и среднего предпринимательства» проводится бесплатное обучение предпринимателей: по электробезопасности, охране труда, пожарно-техническому минимуму», - говорится в сообщении.

Занятия пройдут 26, 27 и 30 ноября в режиме онлайн-конференции. Подробнее об условиях участия можно узнать на официальном сайте администрации муниципалитета.