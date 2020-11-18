РИАМО - 18 ноя. Порядка 60 тысяч километров дорог отремонтируют на территории России на условиях федерального софинансирования, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках форума «Транспортная неделя — 2020».

«При государственной поддержке скоро будет сдано в эксплуатацию более 1,7 тысячи километров региональных дорог, еще 60 тысяч километров отремонтируют», — сказал Мишустин.

Он отметил, что в этой работе серьезную роль играет местная власть.

По его словам, крайне важно модернизировать транспортную инфраструктуру в субъектах РФ.

Ранее Мишустин сообщил, что транспортная отрасль справляется с нагрузкой, несмотря на ограничения, связанные с пандемией Covid-19.