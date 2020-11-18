РИАМО - 18 ноя. В столице 20 ноября пройдет небольшой снег, который усилится в ночь на 21 ноября, благодаря отрицательной температуре воздуха сформируется снежный покров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Снег станет приниматься при отрицательной температуре воздуха, поэтому таять не будет», — отмечается в материале.

Снежный покров может достигнуть 2-4 сантиметров. Однако, по словам синоптиков, он пока будет временным.

Ранее синоптики предупредили жителей Московского региона о ледяном дожде, который начнется вечером в среду и продолжится в ночь на 19 ноября.