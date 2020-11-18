РИАМО - 18 ноя. Московские следователи ходатайствуют об аресте женщины, подозреваемой в убийстве двух своих маленьких детей, она признала свою вину, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По версии следствия, вечером 17 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Тайнинской в городе Москве, обнаружены тела двух малолетних 2015 и 2017 годов рождения, с признаками асфиксии», - сказала Иванова.

Она уточнила, что была задержана мать этих детей. Во время допроса она призналась в содеянном. Также женщина сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве своих детей, после чего употребила спиртные напитки.

Возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

СМИ писали, что тела детей обнаружил отец, когда вернулся домой с работы. Мать не смогла внятно объяснить, что произошло.