РИАМО - 18 ноя. Российская транспортная отрасль справляется с нагрузкой, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках форума «Транспортная неделя — 2020».

«Этот год был очень непростым. Транспортная отрасль — одна из серьезно пострадавших от распространения коронавируса и введенных ограничений. <...> Несмотря на это, транспорт продолжает работать бесперебойно, обеспечивает потребность в перевозках, а главное — их безопасность», — отметил Мишустин.

Он добавил, что на развитии отрасли сказалось закрытие границ, падение спроса, а также снижение активности поставщиков.

Тем не менее благодаря труду дорожников и транспортников отрасль справилась с возникшими проблемами, резюмировал премьер-министр.

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18 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.