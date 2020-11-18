РИАМО - 18 ноя. Свыше 60 тысяч человек в Подмосковье временно перешли на дистанционный формат работы из-за коронавирусных ограничений, сообщила РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Из-за введения ограничительных мероприятий (карантина) численность работников, находящихся на временной удаленной работе, составляет 62 641 человек», - сказала Фаевская.

Количество трудящихся неполный рабочий день или неделю составляет 7249 человек.

Всего на учете в службе занятости населения в Подмосковье состоят 141,7 тысячи человек. Работодатели ищут более 50 тысяч сотрудников.

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,42%.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.