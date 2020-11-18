РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В ДК «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск Подольска начали принимать работы на конкурс видеопоздравления Деда Мороза с днем рождения, победителей ждут подарки, сообщается в группе «ДК «Машиностроитель»/ городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду вся страна отмечает День рождения Деда Мороза. Он уже много лет исполняет наши новогодние мечты, так давайте и мы подарим ему немного радости и поздравим его, пусть не лично, а на видео. До 18 декабря присылайте ваши видеописьма с поздравлением на WhatsApp на номер телефона: 8 (999) 913-28-88. Дед Мороз и наши читатели выберут три самых лучших», - говорится в сообщении.

Победителям Дедушка Мороз лично вручит мини-подарки или придет в гости по желанию. Каждый участник получит индивидуальное видеопоздравление от Дедушки в Новый год.





