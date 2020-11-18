РИАМО - 18 ноя. Подмосковные работодатели предлагают соискателям более 50 тысяч вакантных рабочих мест, численность зарегистрированных безработных в регионе составляет 141,7 тысячи человек, сообщила РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Заявленная работодателями потребность по рабочим специальностям, без учета вакансий, на которые принимают иностранную рабочую силу, составляет 38 433 человека. Заявленная потребность на специалистов различных профилей составляет 12 971 человек», - сказала Фаевская.

Она отметила, что в разрезе должностей у работодателей больше всего востребованы специалисты, полицейские, медицинские сестры, инженеры различных специализаций и охранники.

«По рабочим профессиям наиболее востребованы: подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений, швея, грузчик и водитель автомобиля», - добавила Фаевская.

Соискатели главным образом хотят работать на должностях специалиста, менеджера, бухгалтера, администратора и кассира. Наиболее востребованными профессиями среди безработных являются продавец, водитель автомобиля и кладовщик.