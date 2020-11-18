РИАМО – 18 ноя. Цифровой эксперт рассказал, как стать невидимым в WhatsApp для остальных пользователей, это подойдет как аппаратам на IOS, так и на Android, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Функция позволят скрыть о себе все сведения в WhatsApp, включая фотографию и текущий статус нахождения в Сети», - говорится в сообщении.

Держателям iPhone необходимо перейти в настройки приложения «Учетная запись» и выбрать иконку замка, после чего выбрать пункт «Конфиденциальность». В открывшемся меню можно настроить работу мессенджера так, как необходимо владельцу телефона.

Тут же находится такая функция, как «Отчеты о прочтении». При его снятии люди не смогут узнать, прочли ли вы сообщение или нет. В этом же окне можно управлять заблокированными контактами.

Для того, чтобы оставаться незамеченным на Android, следует перейти во вкладку «Настройки», выбрать пункт «Аккаунт» и перейти к параметру «Приватность». ​