РИАМО - 18 ноя. Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) является одним из самых масштабных проектов России и играет важную роль в развитии транспортной отрасли, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках форума «Транспортная неделя — 2020».

«Продолжается строительство ЦКАД в Московской области, совсем недавно движение открыто на самом длинном участке — более 105 километров. И в ближайшее время откроется еще один стокилометровый участок», — сказал Мишустин.

Он отметил, что также важными транспортными проектами страны стали дорога М-11 («Нева»), автотрасса «Таврида» и Крымский мост.

«Всего по итогам года будет построено и модернизировано свыше 500 километров федеральных дорог, более 200 из них — на условиях государственно-частного партнерства», — заключил Мишустин.

Церемония открытия ЦКАД-3 состоялась в Пушкинском городском округе Подмосковья 11 ноября. В ней приняли участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, министр транспорта России Виталий Савельев, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Четвертый участок ЦКАД протяженностью порядка 100 километров планируют открыть в Подмосковье до конца текущего года.