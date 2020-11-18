РИАМО - 18 ноя. После 18:00 среды до 10:00 19 ноября в Подмосковье ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, гололед, ледяной дождь, гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«МЧС России настоятельно рекомендует проявлять максимальную бдительность и осторожность!» - говорится в сообщении.

Пешеходам при гололеде советуют передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

При снеге автомобилистам советуют воздержаться от поездок на личном транспорте. При сильном ветре машину советуют ставить в гараж или вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций.