РИАМО - 18 ноя. Ледяной дождь в Подмосковье начнется в среду после 20:00, в результате дождя на дорогах и ветках может образоваться ледяная корка в 0,5 – 1,5 миллиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В среду вечером с приближением теплого атмосферного фронта небо в центральной России нахмурится, и к исходу дня пойдет снег, а столбики термометров устремятся к нулевой отметке. В ночь на четверг прохождение фронтальной системы приведет к ситуации «перевернутой атмосферы» – то есть на высотах в нижнем слое до полутора километров температура воздуха станет слабоположительной, а у земли потепление будет отставать, и столбики термометров покажут ноль и слабый минус», — сказал Тишковец в эфире «Радио 1».

Он добавил, что сначала снег перейдет в мокрый снег, а потом в ледяной и переохлажденный дождь.

По словам синоптика, в Московской области ледяной дождь начнется после 20:00 в среду. Сначала он обрушится на северо-запад, запад и север региона. С 00:00 до 06:00 19 ноября ледяной дождь пройдет на всей территории области и Москвы.

Пешеходов и автомобилистов предупредили о том, что на дорогах, на ветвях и линиях электропередачи может образоваться ледяная корка в 0,5 – 1,5 миллиметра.

Тишковец добавил, что до конца недели в регионе будет пасмурно, ожидаются осадки, температура составит около 0 градусов. Прогнозируются снег и мокрый снег. Из-за того, что температура будет опускаться ниже 0 градусов, будет скользко.

В то же время снегопадов и морозов пока не прогнозируется.