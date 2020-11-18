РИАМО - 18 ноя. В столице за прошедшие сутки госпитализировали 1351 пациент с Covid-19, при этом выявлено 4174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Москвы.

«11,1% среди заболевших - дети, 43,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,5% - от 66 до 79 лет. Также 3,7% среди заболевших люди старше 80 лет», — отмечается в материале.

К аппаратам ИВЛ подключены 413 пациентов с коронавирусом.

В мегаполисе действует ряд ограничений из-за пандемии: жители из группы риска должны соблюдать домашний режим, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, а организации города были вынуждены перевести не менее 30% сотрудников на удаленку. Меры направлены на борьбу с распространением коронавируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.