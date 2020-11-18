РИАМО - 18 ноя. Воспитанник детского технопарка Реутова, который изобрел уникальный манипулятор для протеза руки по собственному проекту, выиграл в финальном раунде всероссийского конкурса «Я – конструктор будущего», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В рамках финальных конкурсных испытаний одиннадцатиклассник Даниил Никитин представил вниманию жюри манипулятор для управления протезом руки, над которым работал около года. В будущем это устройство поможет людям с ограниченными возможностями здоровья», - говорится в сообщении.

Во время работы над созданием манипулятора Никитин несколько раз посещал реутовский экспериментальный завод средств протезирования, который специализируется на изготовлении протезов.

«Манипулятор подойдет для людей, у которых нет одной руки. Он крепится на здоровую руку и дублирует траекторию ее движения. Это позволяет управлять искусственной кистью, с помощью чего человек сумеет выполнять самые простые действия — взять вилку или ложку, захватить с собой на прогулку сумку. В основе кисти — сервоприводы и гироскопы. Первые выполняют роль мотора, а вторые — работают как компас, но отслеживают не север и юг, а градус наклона», - отмечается в сообщении.

Кроме того, юный изобретатель из Реутова дополнительно создал кисть руки для манипулятора и напечатал ее на 3D-принтере.

Конкурс «Я – конструктор будущего» проводился Московским авиационным институтом совместно с Союзом машиностроителей России. Он прошел в рамках форума «Научные прорывы для технологического лидерства».

Детский технопарк «Изобретариум» открылся в Реутове в 2018 году. В нем представлены образовательные программы, направленные на развитие детского научно-технического творчества. Весной 2019 года в городе начал работу «Изобретариум 2.0». Здесь представлены не только технические, но и гуманитарные курсы.