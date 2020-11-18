РИАМО - 18 ноя. Министр транспорта РФ Виталий Савельев заразился коронавирусной инфекцией и находится на изоляции, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в рамках форума «Транспортная неделя — 2020».

«Савельев вынужден был уйти на изоляцию из-за положительного теста на коронавирус», — сказал Мишустин.

Он пожелал министру скорейшего выздоровления.

Исполнять обязанности министра будет первый заместитель — глава Росавиации Александр Нерадько.

Савельев возглавил Минтранс 10 ноября, он сменил Евгения Дитриха. До этого Савельев свыше 10 лет руководил «Аэрофлотом».​

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18 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.