РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – «Атомэнергомаш») модернизирует котлы трех энергоблоков ТЭЦ-10 в Ангарске, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ЗиО-Подольск» и компания En+ Group (ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии) подписали договор на выполнение работ в рамках программы ДПМ-2 по модернизации трех энергоблоков ТЭЦ-10 в городе Ангарске», - говорится в сообщении.

Договор предусматривает комплекс работ, направленный на повышение надежности оборудования станции и улучшение технико-экономических показателей действующих котлоагрегатов. В том числе обследование их каркасов, выдачу рекомендаций по модернизации, поставку нового оборудования и авторский надзор за монтажом.

В рамках контракта специалисты «ЗиО-Подольск» разработают проектную и конструкторскую документацию на модернизацию блоков, а также обеспечат поставку поверхностей нагрева для котлоагрегатов ТЭЦ-10 общим весом порядка 1500 тонн. Их установят взамен выработавших свой ресурс поверхностей теплообмена. Изготовление оборудования для первого энергоблока намечено на декабрь 2021 года.

Действующие паровые котлы ТЭЦ-10 также изготовили на «ЗиО» и поставили на станцию в 1960-е годы. Знание технических особенностей котлов позволит подольским машиностроителям максимально эффективно решать задачи по реконструкции и модернизации, шеф-монтажу и шеф-наладке, диагностированию и сервисному обслуживанию энергетического оборудования.

ТЭЦ-10 – одна из наиболее крупных тепловых электростанций En+ Group в Иркутской области. Она производит тепловую и электроэнергию для промышленных предприятий и населения Ангарска. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1959 году. Сооружение электростанции началось в 1956 году. В феврале 1962 года ввели в эксплуатацию восьмой энергоблок.

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (ПАО «ЗиО-Подольск») – один из крупнейших производителей высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, судостроения. 100% атомных электростанций России, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске, оснащены оборудованием с маркой «ЗиО». ПАО «ЗиО-Подольск» первое и единственное предприятие в России, которое изготавливает витые теплообменные аппараты для низкотемпературной переработки газа по проекту «Ямал СПГ».