РИАМО - 18 ноя. Многодетные семьи и жители с инвалидностью в Подмосковье теперь могут получить компенсацию расходов за коммуналку не выходя из дома, эта услуга полностью переведена в электронный вид, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«С 17 ноября госуслуга по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для многодетных семей и граждан, имеющих инвалидность, оказывается полностью в электронном виде — без посещения МФЦ для сверки документов», — сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что для получения услуги онлайн достаточно приложить к заявлению на портале скан паспорта и квитанцию, подтверждающую оплату. Результат услуги заявитель получит в течение восьми рабочих дней в личном кабинете.

Для получения услуги необходимо пройти по ссылке, заполнить электронную форму заявления, приложить сканы документов и подать заявление.

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в виде выплаты ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК). Деньги зачисляются на банковский счет получателя, выплачиваются через организации почтовой связи или другими способами.

«В регионе более 68,5 тысячи многодетных семей получают ежемесячную денежную компенсацию за ЖКУ. Мера социальной поддержки предоставляется в рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», размер компенсации составляет 50%», — отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Многодетным семьям компенсация расходов за коммунальные услуги предоставляется без учета каких-либо нормативов и предельных объемов коммунальных услуг за месяц. Не важно, сколько семья потребила коммунальных услуг — 50% от суммы всегда возвращается обратно.