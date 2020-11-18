РИАМО - 18 ноя. За минувшие сутки в столице зафиксировали 4174 новых случая Covid-19, за все время пандемии в мегаполисе выявили 526 630 случаев заражения, сообщает московский оперштаб.

5503 пациента вылечились от коронавируса за сутки. Общее число выздоровевших увеличилось в городе до 382 634 человек. Умерли 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе скончались 8009 пациентов.

Также за сутки в России выявили 20 985 новых случаев заражения в 85 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 179 человек.

Всего на сегодняшний день в нашей стране выявили 1 991 998 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 34 387 летальных исходов, выздоровели 1 501 083 человека.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.