РИАМО - 18 ноя. За минувшие сутки в столице зафиксировали 4174 новых случая Covid-19, за все время пандемии в мегаполисе выявили 526 630 случаев заражения, сообщает московский оперштаб.
5503 пациента вылечились от коронавируса за сутки. Общее число выздоровевших увеличилось в городе до 382 634 человек. Умерли 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе скончались 8009 пациентов.
Также за сутки в России выявили 20 985 новых случаев заражения в 85 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 179 человек.
Всего на сегодняшний день в нашей стране выявили 1 991 998 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 34 387 летальных исходов, выздоровели 1 501 083 человека.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
18 НОЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.
- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.
- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.
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