РИАМО - 18 ноя. Москва планирует выделить 31,5 миллиарда рублей на бесплатное горячее питание детей в детских садах и школах в период с 2021-го по 2023-й год, сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

«На обеспечение горячим бесплатным горячим питанием в детских садах и школах предусмотрено ассигнование в 31,5 миллиарда рублей», - сказала Зяббарова в ходе дистанционного заседания Московской городской думы.

В проекте бюджета Москвы на 2021-2023 годы социальные расходы более чем на 90 миллиардов рублей превышают социальные расходы в бюджете на 2020 год.

Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 триллиона рублей.