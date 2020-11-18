РИАМО - 18 ноя. Новых цех по покраске самолетов открылся в производственных помещениях 121 авиационного ремонтного завода, который располагается в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

За счет расширения производства на предприятии создано 14 рабочих мест. Технологическое оборудование, установленное в цехе, позволит подготавливать и окрашивать самолеты типа Миг-29, Су-25, Як-130, Су-27.

«На одинцовском предприятии трудится более тысячи человек и количество сотрудников растет. Предприятие выполняет большой объем заказов как для внутреннего рынка, так и для иностранных партнеров. Сотрудники одинцовского завода провели ремонт и модернизацию самолетов и авиационных двигателей для заказчиков из 27 стран», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новый цех создан в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».