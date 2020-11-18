РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 ноя. Жители подмосковного Красногорска могут передать письма и открытки Деду Морозу в резиденции зимнего волшебника, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Парки Красногорска».

«Сегодня (в среду – ред.) Дед Мороз принимает поздравления - у него день рождения! В честь праздника в резиденции Деда Мороза в городском парке установлен почтовый ящик, где каждый из вас сможет поздравить волшебника, отправить открытку, письмо или подарок, аж до самого Нового года», - говорится в сообщении.

Все письма будут собраны и переданы Деду Морозу в его резиденции в городском парке, чтобы потом он отвез их в Великий Устюг.

Резиденцию Деда Мороза открыли в главном городском парке Красногорска в декабре 2019 года. В предновогодние дни здесь проводили представления и мастер-классы для детей.