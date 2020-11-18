РИАМО – 18 ноя. Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что многие коронавирусные больные начинают лечить инфекцию по распространенной схеме, но она иногда усугубляет заболевание, сообщает Nation News.

Он отметил, что многие начинают бояться «цитокинового шторма» (потенциально летальная реакция иммунной системы) и начинают употреблять кроверазжижающие препараты, а это часто приводит к кровоизлияниям в желудок или мозг.

«Девять из десяти случаев коронавируса проходят безо всякого лечения», - сказал Мясников.

Он посоветовал россиянам не спешить с приемом антибиотиков при коронавирусной инфекции, а также не снижать температуру тела, если она меньше 38 градусов.

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18 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.