РИАМО - 18 ноя. Опрос «Авто.ру» показал, что почти половина опрошенных автомобилистов надевают защитные маски сразу после того, как выходят из машины, а 16% не снимают их даже в салоне, сообщает Газета.ru.

Также 22% участников опроса рассказали, что скептически относятся к маскам, а 17% надевают их от случая к случаю.

«Регулярно пользуются антисептиками 29% водителей, 24% имеют дезинфекторы в машине и иногда ими пользуются. Еще 13% обрабатывают руки перед каждой поездкой», —​ говорится в сообщении.

Полную антибактериальную обработку салона проводят лишь 5% автомобилистов. Треть респондентов делают периодическую влажную уборку и дезинфицируют контактные поверхности: руль, ручки дверей и ремни безопасности.

Больше половины респондентов рассказали, что во время поездок в такси используют базовые средства защиты, а 42% надевают только маску. ​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.