РИАМО - 18 ноя. В столице в среду объявили экстренное предупреждение из-за непогоды, прогнозируется мокрый снег, гололедица, метель, ледяной дождь и усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Непогода обрушится на столицу после 22:00 и продлится до 08:00 четверга.

«Водителям в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также нужно избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — говорится в сообщении.

Кроме того, пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

В метель при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.