РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Реконструкцию школы №13 со строительством нового корпуса на 300 мест в Подольске завершат в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Продолжаются работы по реконструкции школы №13 и строительству пристройки на 300 мест на улице Бородинской в городском округе Подольск. Работы выполнены на 45%.

«На данный момент готовность объекта составляет 45%. Ведутся монолитные работы на уровне второго этажа, кладка перегородок и стен, монтаж наружных инженерных сетей, а также благоустройство территории. Завершить все работы на объекте и ввести его в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2021 года», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Министерство строительного комплекса Подмосковья перед всеми участниками строительства поставило задачу - нарастить темпы работ и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

Согласно документации, в рамках проекта предусмотрена реконструкция существующего здания школы и строительство нового корпуса на 300 учащихся. Проектная вместимость в результате работ составит 900 мест.

Общая площадь обновленного здания школы переменной этажности составит почти 17 тысяч квадратных метров. В нем будут предусмотрены классы для урочной и внеурочной деятельности, лаборантские кабинеты, пищеблок со столовой, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр, а также административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками и площадками для игр, территория отдыха для учащихся, игровая, учебно-опытная и хозяйственная зоны, а также площадка для общешкольных мероприятий.