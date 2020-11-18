РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» предупреждает о предстоящем ухудшении погодных условий и рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах и избегать резких маневров, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

По информации Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области, в ближайшие дни ожидается снижение температуры воздуха.

«В связи с данными погодными условиями Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям строго соблюдать правила дорожного движения (ПДД), особенно скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями. Важно избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем, и заблаговременно позаботиться о сезонной замене колес на транспортных средствах», – говорится в сообщении.

Большую осторожность должны проявить и пешеходы. Им следует быть крайне внимательными при переходе проезжей части, так как на зимней дороге тормозной путь увеличивается. В таких условиях пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге, сделать это можно, используя световозвращающие элементы.

С учетом неблагоприятного прогноза погоды личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи водителям.

«Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на территории городских округов Балашиха и Реутов, всегда придут на помощь сотрудники ОГИБДД. В таких случаях звоните в дежурную часть ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по телефону: 8(495)521-99-02. Вам обязательно помогут. Будьте внимательны!» – отмечается в сообщении.