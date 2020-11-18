РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В теруправлении микрорайона Климовск Подольска по техническим причинам не работают городские телефоны, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В территориальном управлении администрации округа в микрорайоне Климовск по техническим причинам временно не работают городские телефоны. Оператор связи работает над устранением неисправностей», - говорится в сообщении.

По всем вопросам горожане могут писать на электронную почту территориального управления: tu-klimovsk@mail.ru или оставить сообщение на странице территориального управления в социальных сетях.