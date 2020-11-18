РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» возле автобусной остановки на Восточном шоссе задержали двух жителей Переславль-Залесского 19 и 20 лет, у которых изъяли 90 граммов N-метилэфедрона, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе личного досмотра сотрудниками полиции изъяты: электронные весы, мобильный телефон, изолента, фольга, 50 полиэтиленовых пакетиков и два полимерных пакета с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования изъятое вещество является производным наркотического средства N-метилэфедрона, общей массой 90 граммов», - говорится в сообщении.

В отношении задержанных следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статьям №30, 228.1 «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.