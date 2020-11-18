РИАМО - 18 ноя. Московское областное управление ФАС России оштрафовало на 20 тысяч рублей должностное лицо компании «СК «СтройСервис» за нарушение антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы регионального антимонопольного ведомства.

Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний «АртТоргСтрой» и «СК «СтройСервис» из-за заключения устного картельного соглашения.

«Реализация соглашения привела к поддержанию цен на электронных аукционах, проводимых МУ «Администрация Дмитровского сельского поселения», МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского городского округа» и МКУ «Центр управления закупками» Талдомского городского округа», — говорится в сообщении.

Аукцион проводился на предмет ремонта и содержания улично-дорожной сети в Дмитровогородском сельском поселении, работ по установке вентиляции и оконных проемов в ДК Сергиево-Посадского округа.

Московское областное УФАС признало ООО «СК «СтройСервис» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов дела для привлечения компании и его должностных лиц к административной ответственности.