РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий положительно оценил проведенные работы по благоустройству главной площади парка «Наташинские пруды», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В парке «Наташинские пруды» благоустроили центральную зону, построили амфитеатр. Также ранее там установили колесо обозрения.

«Мы активно занимаемся благоустройством парка «Наташинские пруды». Пандемия коронавируса немного сдвинула планы, но наш подрядчик полностью завершил все работы в парке, запланированные в этом году. Он сделал нам замечательный амфитеатр, хорошую площадь», - сказал Ружицкий.

Главную площадь выложили плиткой. Также там появились скамейки. Глава считает, что данное место станет украшением города, отличной зоной отдыха.

Он подчеркнул, что в парке будут продолжать организовывать мероприятия, привлекать городских и других артистов. Сцена будет разборная.

В 2020 году в Подмосковье в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 14 парков культуры и отдыха, в семи из них появились большие игровые зоны.