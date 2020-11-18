РИАМО - 18 ноя. На юго-востоке столицы в программу реновации включено 514 жилых домов, общая площадь которых составляет 1,78 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В Юго-Восточном административном округе ведется строительство 24 домов по программе реновации, в проектировании находятся еще 13 домов», — сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что для жителей кварталов реновации создадут социально ориентированную и качественную городскую среду. Будут благоустроены общественные пространства, созданы спортивные и детские площадки, а также места для отдыха.

Кроме того, предусмотрено обновление дорожно-транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций.

С момента старта программы на юго-востоке в эксплуатацию вели шесть домов. Жилые объекты стали доступны для переселения.