РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Рабочие разместили уведомления на демонтаж незаконных гаражей на улице Школьная в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Демонтаж незаконных строений в микрорайоне Климовск. 17 ноября на гаражах типа «ракушка», расположенных во дворе дома 31/7 по улице Школьной были размещены уведомления о необходимости их демонтажа или предоставления правоустанавливающих документов на размещение», - говорится в сообщении.

Ранее такие уведомления были размещены на оставшиеся гаражи на улице Молодежной у дома 2.