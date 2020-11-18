РИАМО - 18 ноя. В Москве открываются три новых пункта приема доноров плазмы с антителами к коронавирусу, они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова, сообщает столичный оперштаб.

«Мы благодарны москвичам, которые помогают спасать жизни пациентов в тяжелом состоянии, и делаем все возможное, чтобы донорам было удобно и просто сдать плазму», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, сдать кровь можно в семи столичных пунктах: в Центре крови имени Гаврилова (улица Бакинская, 31), НИИ СП имени Склифосовского (Большая Сухаревская площадь, 3, корпус 12), ГКБ №52 — (улица Пехотная, 3, корпус 1).

А еще в ГКБ имени Кончаловского (Зеленоград, улица Каштановая аллея, 2, строение 5), в Центре крови имени Гаврилова (улица Поликарпова, 14, корпус 2), Службе крови ГКБ имени Ерамишанцева (улица Ленская, 15), ГКБ №67 имени Ворохобова (улица Саляма Адиля, дом 2/44, откроется 19 ноября).

Чтобы стать донором, необходимо обратиться на горячую линию: +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 19:00. Стать донорами могут люди в возрасте от 18 до 65 лет, переболевшие коронавирусом.

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Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.