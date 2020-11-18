Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на рынок труда в России: одни потеряли работу, другие сменили профессию, а некоторые начали совмещать сразу несколько подработок. Между тем конкуренция среди соискателей в некоторых областях возрастает, и найти выгодное место не так уж просто. HR-специалист Елена Локтева рассказала РИАМО о самых выгодных профессиях в пандемию и объяснила, как распланировать рабочий день на удаленке.

Актуальные вакансии

По словам специалиста, одними из самых востребованных сейчас можно назвать профессии рабочего направления, актуальные в пандемию из-за желания многих оставаться дома и пользоваться дистанционными услугами.

«Вакансии водителей такси, курьеров стали особенно актуальны с приходом коронавируса и не сбавляют своих позиций на второй волне. Рекомендую обратить внимание на продуктовый ретейл, также начали активно расширяться компании по доставке», – говорит Елена.

Вместе с тем затяжные школьные каникулы и дистанционное образование увеличили потребность в нянях и репетиторах по различным предметам, в частности, по английскому языку и математике. При должном опыте работы преподаватель этих дисциплин может получать до 120 тысяч рублей в месяц.

К другой категории актуальной занятости относятся некоторые сферы, требующие высокой квалификации. Например, врачи и медработники востребованы как никогда ранее, поскольку медицинские заведения ищут сотрудников для борьбы с эпидемией.

Среди желанных кандидатов – врачи, лаборанты, медсестры и другие специалисты. Соискателям не стоит проходить и мимо фармацевтической сферы, а стоматологам-терапевтам могут предложить ставку в 200 тысяч рублей. Правда, для многих вакансий теперь есть требование о прохождении онлайн-обучения, посвященного Covid-19, на специальном портале Минздрава.

Однако, как отмечает Елена, среди вакансий, требующих высокой квалификации, не менее привлекательна занятость в IT-сфере. Компании без проблем переводят на удаленку большую часть сотрудников, а переход многих организаций на виртуальную работу обеспечил им множество заказов.

Творческие профессии тоже не остались в стороне: для удаленной работы отлично подойдет вакансия журналиста или специалиста по SMM. Востребованы на дистанционке и сотрудники кадровой службы.

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Как поменять профессию

Елена уверена, что сейчас наилучшее время, чтобы попробовать себя в чем-то новом, и удаленная работа отлично этому способствует.

«В первую очередь это касается тех, кто попал под сокращение или чья сфера деятельности сильно пострадала, допустим – туризм», – считает она.

По словам специалиста, при поиске новой работы и для успешной переквалификации не стоит пренебрегать временным заработком, даже если вакансия не полностью соответствует требованиям соискателя. Это обеспечит финансовую «подушку безопасности», а еще даст время на поиск идеального места. Тот же принцип работает, если соискатель хочет вернуться в свою сферу после кризиса, вызванного пандемией.

Если душа лежит к тому, чтобы полностью уйти в новую отрасль, стоит обратить внимание на обучающие курсы и занятия по повышению квалификации. Сейчас онлайн-образование развивается все активнее: изменения на рынке труда, вызванные эпидемией, вынуждают работодателей требовать новых навыков и знаний от кандидатов. Свои успехи следует отразить в резюме. Также поможет и личная практика на дому, а еще – чтение профессиональной литературы.

«Есть ряд профессий, к которым следует подойти с особой серьезностью. В таких случаях пандемию стоит рассматривать лишь как возможность для длительного переобучения, но никак не в качестве шанса быстро трудоустроиться. Например, азы копирайтинга можно освоить за несколько месяцев, повышая свой уровень в процессе, а вот овладеть какой-либо наукой, чтобы ее преподавать – нет», – считает Елена.

Также она советует отказаться от лжи потенциальному нанимателю во время презентации своих навыков. Если человек окажется абсолютно некомпетентен и не оправдает возложенных на него надежд, это может привести к увольнению и повлиять на его репутацию в будущем.

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Процесс трудоустройства

Несмотря на пандемию, многие предприятия продолжают активный набор персонала. Тот факт, что они расширяются даже в пандемию, директора преподносят как признак надежности для соискателя. Некоторые даже обещают страховку на случай заражения.

Однако стоит быть готовым и к тому, что многие вакансии сейчас носят проектный характер, предлагая рабочее место только на период эпидемии. В таких местах рассчитывать построить карьеру не стоит. Другие организации, напротив, обещают трудоустройство на постоянной основе, но приступить к своим обязанностям и получать зарплату можно будет, лишь когда волна заражений спадет.

При этом не каждый наниматель сейчас готов разбирать все резюме откликнувшихся на вакансии. Как правило, предупреждения об этом есть в объявлении, на это следует обратить особое внимание, учитывая свои личные планы и интересы.

Что касается собеседований, то большинство компаний сейчас перешли на онлайн-формат во избежание заражения.

«Если вы боитесь заболеть, но вынуждены ввиду своей профессии устроиться на работу, которая не предполагает удаленный режим, стоит обратить внимание на объявления с описанием мер профилактики заражения, принятых в компании», – говорит Елена.

Специалист отмечает, что некоторые соискатели преподносят в резюме наличие антител к коронавирусу как преимущество, а иногда склонны шутить об этом в своем резюме. По ее словам, второе – абсолютно излишне: нанимателя куда больше заинтересуют профессиональные качества и квалификация кандидата, нежели его чувство юмора.

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Совмещение подработок и домашний график

В нынешней ситуации одним из главных преимуществ для соискателя можно считать наличие свободного времени. В отдельных случаях это даже позволяет повысить уровень дохода.

«В домашнем режиме вы можете взять дополнительную подработку или же и вовсе совместить несколько заработков в разных сферах. Это расширит кругозор и позволит больше зарабатывать. В отдельных случаях можно даже согласовать с руководством гибкий график», – советует Елена.

А при наличии стабильной занятости (помимо подработки) можно попросить о повышении зарплаты. Осень для этого – наилучшее время, поскольку многие фирмы сейчас получают бюджет на следующий год.

Однако у дистанционной работы есть и обратная сторона – сложность с организацией распорядка дня. Необходимо планировать свое время заранее. В будние дни в приоритете должны быть рабочие дела, однако перегружать себя тоже не стоит. Важно помнить, что в такой ситуации дом – это по сути тот же офис: чтобы было проще переключиться, лучше не менять свой привычный режим и обустроить рабочее место за столом.

Кроме того, не стоит забывать, что дом – это еще и зона комфорта, и построить карьеру, особенно в новой сфере, на удаленной работе довольно проблематично, отмечает специалист.

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