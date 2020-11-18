РИАМО - 18 ноя. Порядка 20 заведений в Таганском районе Москвы проверили на соблюдение указа мэра столицы о запрете работы после 23:00, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

«В ходе рейда по 18 заведениям было выявлено несколько случаев, когда в залах находились посетители после 23 часов. С сотрудниками данных организаций провели профилактические беседы о недопущении в дальнейшем подобных нарушений», — подчеркнул Поповский.

Он отметил, что после замечаний посетители рассчитались и ушли, а заведения закрылись. Никаких штрафных санкций не последовало.

Специалисты ведомства проверили «Тема бар» на Потаповском переулке, а также караоке-бар Vibe Bar на Добровольческой улице.

В Москве с 13 ноября заведения общественного питания не должны работать после 23:00. Эта мера введена для борьбы с распространением коронавируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 864 больных. В Москве - 4 174.

- Три новых пункта сдачи плазмы с антителами к Covid‑19 появились в Москве. Они появились на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова, отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ №67 имени Ворохобова.

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.