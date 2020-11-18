РИАМО - 18 ноя. В Москве родители продолжают называть детей необычными именами, так, пять новорожденных девочек в этом году назвали Малиной, двух — Радостью, еще двух — Мадонной, два мальчика получили имена Космос, а один стал Люцифером, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Встречались и такие нетривиальные имена, как Олимпий, Олимпина, Олимпиада и Сталина. Кроме того, детей называли в честь времен года или месяцев: по три девочки получили имена Весна и Августа, одного мальчика назвали Июлианом», — говорится в сообщении.

Еще среди необычных имен — Гамлет, Оливер, Любава, Агафия, Властислав, Володмир, Пересвет, Драгослав и Феофан. В этом году были и двойные имена для детей — Алиса-Василиса, Дейзи-Анастасия, Иванна София, Линда-Мария, Мартин-Павел, Никита Питер, Виктор Стефан, Дилан Саша.

Самыми же популярными именами остались, как и прежде, София (Софья) — так назвали 2375 маленьких москвичек — и Александр, такое имя дали 2119 новорожденным мальчикам.

Еще среди распространенных детских имен — Мария (1878), Анна (1746), Алиса (1446) и Виктория (1422), Михаил (1962), Максим (1855), Артем (1523) и Иван (1315). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла популярность имен Марк, Лев, Матвей и Мирон.

С начала текущего года в столице родилось больше 100 тысяч детей — 51,5% девочек и 48,5% мальчиков. Пик рождаемости пришелся на лето.