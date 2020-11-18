РИАМО - 18 ноя. Согласно данным криптовалютных бирж, стоимость биткоина превысила рубеж в 18 тысяч долларов впервые с начала декабря 2017 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Курс криптовалюты достигал 18 174 долларов. Данный показатель продолжает расти с начала сентября текущего года», — говорится в сообщении.

За последние месяцы цена самой известной криптовалюты выросла более чем на 70%.

Увеличение стоимости биткоина вызвано особенностью восприятия данной криптовалюты инвесторами. Они вкладываются в нее на фоне неустойчивой обстановки на мировых финансовых рынках. ​